Estate 2020, presto il palinsesto dell’estate di S.B.al Mare

Estate Diffusa, Urso: “Una nuova sfida, per ritorvare la voglia e il piacere di stare insieme in sicurezza”

Verrà presentato dettagliatamente nei prossimi giorni il nuovo progetto Estate Diffusa, il palinsesto multidisciplinare con cui San Bartolomeo al Mare proporrà un nuovo format di intrattenimento e divertimento, nell’impossibilità di organizzare un calendario di eventi come quello degli anni scorsi. La parola d’ordine di Estate Diffusa sarà condivisione, per ritorvare la voglia e il piacere di stare insieme in sicurezza, nelle modalità previste dalle normative in vigore: artisti e operatori dello spettacolo, da una cabina di regia allestita in Piazza Torre Santa Maria, trasmetteranno in streaming audio e video da giugno a settembre, con un sistema di filodiffusione e con la trasmissione live sui social del Comune. I contenuti riguarderanno moltissimi ambiti, diversi tra loro, non strettamente legati al mondo artistico o musicale, come ad esempio l’enogastronomia, lo sport, il benessere e la cultura. “Affrontiamo un nuovo modo di intrattenere San Bartolomeo al Mare – spiega il Sindaco Valerio Urso -. Una nuova sfida, sulla quale stiamo lavorando da tempo”.

Estate Diffusa è un progetto organizzato dal Centro Sociale Incontro in collaborazione con l’Ufficio IAT e l’Ufficio Manifestazioni del Comune.