Pusher genovese trovato con l’hashish: denunciato dalla Polizia

Un 27enne genovese è stato denunciato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri sera, durante il servizio di controllo del territorio, l’attenzione di una pattuglia del Commissariato Cornigliano è stata attirata da un’auto che sfrecciava a forte velocità verso Bolzaneto per poi arrestare la sua corsa in via Lanza.

Il conducente, con precedenti per spaccio, alla richiesta degli agenti, ha mostrato un pacchettino termosaldato nascosto dentro una busta di tabacco e contente hashish.

Da perquisizione domiciliare in via Rivarolo sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e altri tre involucri identici al primo per un totale di circa 30 grammi di derivati della cannabis.