Pusher 25enne italiano con hashish e coca arrestato dalla polizia

Intorno alle 21 di ieri gli agenti di una Volante della Questura della Spezia hanno controllato di un giovane italiano, con precedenti per spaccio di droga, nei pressi della galleria Spallanzani.

Il 25enne spezzino, in sella a una bicicletta, circolava con andatura rallentata guardandosi ripetutamente attorno.

Una volta fermato, ha consegnato ai poliziotti un involucro di carta contenente hashish per un peso di gr 2,86.

La successiva perquisizione sul giovane, estesa al suo domicilio, ha portato al ritrovamento di 11 panetti e 3 frammenti di sostanza stupefacente vegetale di tipo hashish per un peso complessivo di circa 1172 grammi e di 2 involucri contenenti cocaina per un peso di circa 16 grammi.

All’interno dell’abitazione, inoltre, gli agenti hanno riscontrato che su un bancone da lavoro era posizionato materiale per il confezionamento di singole dosi di droga, tra cui un coltello a serramanico con residui di sostanza stupefacente sulla lama, due bilancini di precisione e un sacchetto contenente polvere di colore bianco utilizzata per il taglio delle dosi.

Gli agenti hanno poi trovato, nascosti in un armadio della stanza da bagno, numerose banconote di piccolo taglio per una somma di denaro di 2.200 euro.

Il 25enne è stato quindi condotto in Questura in stato di arresto per il reato di spaccio di sostanza stupefacente ai sensi.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.

Nella mattinata odierna, al termine del processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e sottoposto il giovane spezzino a custodia cautelare in carcere.