“Punchline”, la sfida a colpi di battute e rime tra stand up comedian e freestyler alla Claque del Teatro della Tosse

Protagonisti della seconda serata gratuita all’insegna della comicità irriverente e del rap senza peli sulla lingua i comici Daniele Raco e Giorgio Greco e i freestyler Shadow Killer e Blood.

Nel pomeriggio la tappa di Orientamenti Tour con il laboratorio di scrittura teatrale e televisiva di Matteo Monforte.

Dopo il grande successo della prima serata, torna l’appuntamento con “Punchline”, la sfida a colpi di battute e rime tra stand up comedian e freestyler. La seconda puntata del format avrà luogo mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 21.30, alla Claque del Teatro della Tosse (vico di S. Donato). L’evento è a ingresso gratuito con prenotazione consigliata al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-punchline-19-aprile-601582508477?aff=sitoOM.

Nel pomeriggio, in attesa della serata, dalle ore 15 farà tappa alla Claque “Orientamenti Tour”, con un laboratorio di scrittura scenica a cura del comico, scrittore e autore televisivo Matteo Monforte (prenotazione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-orientamenti-tour-19-aprile-601573150487?aff=ebdsoporgprofile). Per gli studenti delle scuole superiori l’attività di laboratorio potrà essere riconosciuta come attività di PCTO.

Possibile grazie a Fondazione Luzzati Teatro della Tosse e a Regione Liguria, “Punchline” è ideato dagli autori Claudio Cabona e Matteo Monforte e vede protagonisti talenti emergenti della comicità, del rap e del freestyle. A presentare la serata sarà il comico e presentatore genovese Daniele Ronchetti “Gabri Gabra”, membro fisso dei Bruciabaracche, volto di Sportitalia, Colorado Cafè e Le Iene. Durante l’evento, Gabra sarà anche protagonista, fra una sfida e l’altra, di alcuni sketch. Ospite della seconda serata una delle penne più promettenti in Liguria: Vago, all’anagrafe Riccardo Bixio, giovane rapper genovese classe 1998 di Genova, che presenterà un paio di brani del suo repertorio e del suo ultimo progetto “Viveremorire”.

Come per la prima serata, saliranno sul palco due squadre composte rispettivamente da un comico e da un rapper, che si sfideranno in tre manche sfoderando battute e rime su diversi argomenti. Alla fine di ciascuna manche, sarà il pubblico a decretare il vincitore attraverso le ovazioni, proprio come avviene nei grandi format internazionali. Chi viene applaudito di più vince la gara.

I protagonisti della seconda serata sono i comici Daniele Raco e Giorgio Greco e i freestyler Shadow Killer e Blood. Con il suo umorismo irriverente e provocatorio, il comico savonese Daniele Raco è considerato uno dei padri della stand up comedian italiana, nonché colonna portante dei Bruciabaracche e volto di Zelig. A sfidarlo a colpi di battute taglienti e provocazioni, un talento della nuova generazione genovese: Giorgio Greco, giovane comico savonese e membro storico dei Loser.

A sfidarsi a colpi di rime saranno invece i due freestyler Shadow Killer e Blood. Il primo, all’anagrafe Simone Stasi, è nato a Genova nel 2003 e dopo numerose competizioni di freestyle ora si dedica totalmente al rap e compone brani. Blood, nome d’arte di Elia Pazzaglia, genovese classe 99′, affianca la carriera da rapper e freestyler agli studi in ingegneria.

La prima manche che vede sfidarsi le due squadre composte rispettivamente da un comico e da un freestyler è a tema libero, la seconda è sulla “famiglia” e la terza sul “lavoro”. Battuta contro battuta e rima contro rima, le squadre dovranno convincere il pubblico, unico giudice della serata, per meritarsi il titolo di vincitore dell’evento.

“Punchline” sarà preceduto alle ore 15 da una tappa di “Orientamenti Tour”, dedicata ai mestieri dello spettacolo: ciò che di uno spettacolo vediamo in scena, è il frutto di un grande lavoro precedente di scrittura e creatività. Chi sta dietro le quinte? Come si struttura uno spettacolo teatrale o televisivo? In questo laboratorio a cura di Matteo Monforte verrà spiegata la figura dell’autore e del suo fondamentale lavoro fatto di idee.