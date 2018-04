Pullman con studenti a fuoco su A10 | Aggiornamento

Questa mattina, poco prima delle 9, su un pullman che percorreva l’A10 all’altezza di Vado Ligure, in direzione Albenga, si è sviluppato un incendio.

A bordo del mezzo c’erano circa 30 studenti, che sono riusciti ad uscire dal mezzo senza rimanere feriti. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che li hanno tratti in salvo oltre a due ambulanze della Croce Rossa di Vado e di Savona.

Nel tratto tra Savona e Spotorno si sono formati 2 km di coda, con le auto bloccate all’ingresso della galleria; mentre nella direzione opposta, l’autostrada è stata chiusa tra Finale Ligure e Savona.

Aggiornamenti

Ore 15.07: A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 45 in direzione Ventimiglia, coda di 10 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Fine Complanare Savona per Ripristino incidente.

Ore 14.58: A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 36.4 in direzione Ventimiglia: coda in uscita ad Albisola provenendo da Genova per traffico intenso.

Ore 13:52: A10 Genova-Savona code verso Ventimiglia. Sulla A10 Genova-Savona, in direzione di Ventimiglia, si registrano 7 km di coda tra Albisola e Savona per operazioni di ripristino in seguito ad un incidente sul tratto di competenza di Autostrada dei Fiori.

Ore 13.17: A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 45 – direzione: Ventimiglia:, coda di 5 km tra Albisola e Bivio A10/Fine Complanare Savona per Ripristino incidente.

Ore 10.58: Entrata Chiusa Complanare di Savona al Km 44.8 in direzione Ventimiglia): Savona Vado in entrata è chiuso al traffico verso Savona per incidente.

Ore 10:42: A10 Genova-Savona chiuso il tratto, per incidente fuori competenza, verso Ventimiglia. Sull’autostrada A10 Genova-Savona in direzione di Ventimiglia, si registrano 7 km di coda in corrispondenza dell’allacciamento con la A6 in conseguenza della chiusura di tratto tra l’allacciamento con la A6 e Spotorno, disposta da Autostrada dei Fiori a causa di un mezzo in fiamme, in competenza Autostrade dei Fiori.

Per gli utenti che da Genova sono diretti verso Ventimiglia, dopo l’uscita obbligatoria di Savona si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in Autostrada a Spotorno.

Sul luogo dell’evento è presente il personale di Autostrade per l’Italia e la polizia stradale.

Ore 10.18: A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 44 in direzione Ventimiglia: coda di 6 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per Tratto Chiuso

Ore 10.15: Sulla A10 Genova-Savona, verso Ventimiglia, tra inizio Complanare di Savona e Fine Complanare di Savona si è resa necessaria la chiusura del tratto a seguito di un incedente di competenza dell’Autostrada dei Fiori. Per l’uscita obbligatoria si sono formati 6 km di coda a partire da Celle Ligure. Sul luogo dell’evento è presente il personale di Autostrade per l’Italia e la polizia stradale.

Ore 9.50: A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 36.4 in entrambe le direzioni): coda in uscita a Albisola per traffico intenso sulla viabilita’ ordinaria.

Ore 9.27: A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 45 in direzione Ventimiglia: tratto Chiuso tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Bivio A10/Fine Complanare Savona per incidente.

Aggiornamento in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do