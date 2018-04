Incidente A10, alle 21 ancora coda di 9 chilometri tra Celle e complanare

Sulla A10 Genova-Savona, in direzione di Ventimiglia, alle 21.08, si registrano 9 km di coda tra Celle Ligure e Savona per operazioni di ripristino in seguito ad un incidente avvenuto stamattina sull’Autostrada dei Fiori.

Sempre sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 36.4 in direzione Ventimiglia è presente una coda in uscita a Albisola provenendo da Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Nei tratti della A10 Genova-Savona in direzione di Ventimiglia per tutto il fine settimana sono previsti forti disagi alla circolazione per il cantiere all’altezza del km 50 fuori competenza dalla Società Autostrade per l’Italia.

Per chi nei prossimi giorni intende raggiungere la riviera ligure di Ponente, si consiglia di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario o comunque di programmare le partenze tenendo in considerazione che i tempi di percorrenza della tratta fino a Spotorno saranno prevedibilmente molto superiori alla media.