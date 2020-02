Psicosi Coronavirus, a Sanremo chiude lo storico ristorante La Muraglia

Arriva una delle prime chiusure di un’attività gestita da cinesi. Lo storico ristorante cinese La Muraglia di via Roma, a Sanremo, ha chiuso.

Per l’allarme riguardo il Coronavirus, i clienti non sono più andati al ristorante da un mese e mezzo a questa parte e lo storico ristorante è stato costretto a chiudere.

Sulla saracinesca un cartello: “Gentili clienti ci dispiace informarvi, che per via della situazione generale che si è venuta a creare, non potendo sostenere i costi di gestione, chiuderemo per un breve periodo. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato in questo periodo difficile. A presto. Forza Italia e Forza Cina”.

La Muraglia non è il primo ristorante cinese in Italia che a causa della psicosi ha chiuso per sempre i battenti e questo nonostante tutte le rassicurazioni del ministero della Salute italiano.