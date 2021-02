Protesta ristoratori | Coppia investita dimessa dal Galliera, investitore individuato

Si sa di più sull’incidente avvenuto durante la manifestazione dei ristoratori di lunedì 15 febbraio 2021, quando una Fiat Panda aveva forzato il blocco dei manifestanti in via Cadorna all’altezza di piazza della Vittoria entrando in contatto con due persone.

Tensione alla manifestazione dei ristoratori, ragazza urtata da un’auto

Per prima cosa l’investitore è stato identificato ed è un 40enne che abita nella zona di Marassi che ha chiesto scusa per il gesto con la sua posizione che è al vaglio degli investigatori.

Le persone investite in via Cadorna sono due e non una come aveva detto all’inizio.

Si tratta di una coppia di camerieri, lei albanese e lui italiano: Giuliana e Pietro.

Giuliana, era stata investita ed è finita sul cofano della macchina. Mentre Pietro, il fidanzato di lei è stato preso di striscio riportando contusioni ad un ginocchio e alla caviglia.

Entrambi sono stati ricoverati al Galliera ed ora sono stati dimessi.