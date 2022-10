Prostituzione nel centro massaggi: confermato arresto della cinese

Sequestrati anche i locali del centro massaggi

Questa mattina, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Savona si è pronunciato sulle richieste avanzate dal Pubblico Ministero in merito alla cinese arrestata dalla Squadra Mobile, per il reato di sfruttamento della prostituzione, il 26 ottobre scorso.

Il Giudice, sulla base di quanto emerso dalle indagini della Polizia, ha disposto la custodia cautelare in carcere dell’arrestata.

La misura è stata adottata per il timore che la donna, non appena rimessa in libertà, potesse fuggire facendo perdere le proprie tracce o, ancor peggio, ricominciare la sua attività di sfruttamento di giovani ragazze.

Come ulteriore azione per scongiurare queste eventualità sono stati sequestrati anche i locali del centro massaggi e l’ingente somma di denaro rinvenuto a seguito della perquisizione.

Si evidenzia come i provvedimenti adottati in questa fase non implichino la responsabilità dell’indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.