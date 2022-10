Sabato 5 novembre al Teatro Garage debutta lo spettacolo “Dove vive la volpe”

Genova – Sabato 5 novembre 2022, alle ore 21, alla Sala Diana del Teatro Garage debutta in prima nazionale lo spettacolo “Dove vive la volpe” di Maria Grazia Tirasso, con replica domenica 6 novembre alle ore 17.

Lo spettacolo racconta la storia di tre sorelle che, dopo il funerale dello zio, si ritrovano nella casa che l’uomo ha lasciato loro in eredità: una casa di campagna, un tempo ariosa e accogliente, ora ridotta in abbandono dai due anni in cui è stata disabitata. Alma, Carlotta e Sara devono prendere una decisione in merito a questo inaspettato lascito e vendere sembra la soluzione più saggia, anche se non è una decisione facile. Il tempo che trascorrono in questa dimora fatiscente innesca una serie di pensieri e ricordi, fa affiorare emozioni, rivela segreti, avvicina e allontana, rompe e rinsalda i rapporti.

“Dove vive la volpe” è interpretato dalle tre attrici Yuki Assandri, Alice Bevilacqua, Elena Giuffra, con assistente alla regia Giamila Zaghloul e scene di Alice Bevilacqua e Paolo Derba. Lo spettacolo prende spunto dal dramma teatrale “Tre sorelle” di Anton Cechov. «Da tempo avevo il desiderio di portare questo testo a teatro – spiega l’autrice Maria Grazia Tirasso – Così propongo alle tre attrici di leggerlo, assegnando a ciascuna una delle protagoniste su cui prestare particolare attenzione, provando ad adattare le loro storie e le loro vite al presente. Per rendere lo spettacolo più originale e personale, ho deciso di scostarle dal modello originario e trasformare Olga, Irina e Maša in Carlotta, Alma e Sara. Anche loro sono tre sorelle, ma, con buona pace di Cechov, molto diverse dalle originali. Così nasce “Dove vive la volpe”, uno spettacolo sempre con un “presente narrativo” perché non smette mai di crescere».

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r – cancello, tel. 010 511447) mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 17 alle 20, venerdì dalle 11 alle 14. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Teatro Garage – Sala Diana – via Paggi 43b – Genova

Informazioni: www.teatrogarage.it, info@teatrogarage.it, 010 511447