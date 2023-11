I Vigili del fuoco hanno effettuato diverse operazioni sulla frana avvenuta lo sorso giovedì in via Cabrini.

Gli interventi hanno riguardo una fuga di gas metano, una perdita d’acqua, la messa in sicurezza di un manufatto in cemento armato rimasto in bilico e il recupero beni per gli inquilini che sono stati evacuati.

Gli ingegneri dei Vigili del fuoco hanno anche effettuato una verifica statica sul condominio interessato dalla frana.

