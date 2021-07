Proseguono i controlli notturni della Polizia in centro alla Spezia

Proseguono i controlli di prevenzione e vigilanza della Polizia in centro alla Spezia, senza rilevare particolari problematiche. I pochi gruppi di giovani presenti dalla tarda serata alle prime ore della decorsa notte in piazza del Bastione e vie limitrofe, sono rimasti tranquilli emantenevano la distanza personale, alcuni con mascherina.

Uno solo l’intervento è stato registrato in centro, verso le ore 1.15, per la segnalazione di un litigio tra due giovani, in breve cessato perché dissuasi dai compagni.

La pattuglia della Squadra Volante i giunta sul posto riscontrava a quell’ora la presenza in via Gioberti di 5 ragazzi in transito che venivano identificati, al momento risultati estranei alla vicenda segnalata.

Per tutta la notte sono proseguiti i presidi e passaggi da parte delle Volanti di zona, monitorando una situazione tranquilla, con presenze di giovani intenti a chiacchierare in particolare nell’area compresa tra piazza del Bastione, piazza Sant Agostino, via Gioberti e Galilei.

Altre pattuglie sono state inviate per segnalazioni di disturbo in altri quartieri cittadini, per musica ad alto volume proveniente da pubblici esercizi, che all’arrivo del personale hanno provveduto alla regolare chiusura.