Prosecuzione attività: in Prefettura a Genova richieste da 1700 aziende

Sono oltre 1.700 le richieste di prosecuzione attivita’, ai sensi del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 10 aprile, arrivate fino a oggi alla Prefettura di Genova da parte di imprese industriali e commerciali.

Lo ha riferito stamane l’agenzia Dire.

Inoltre, da oggi e’ disponibile anche un modulo compilabile direttamente sul sito dell’emanazione territoriale del Governo.

Solo per una decina di attivita’ non sono state riscontrate le condizioni per proseguire l’operativita’, mentre per 50 aziende sono ancora in corsa approfondimenti.

I responsabili della Prefettura di Genova hanno anche precisato che “con il sistema del silenzio-assenso non e’ previsto il rilascio di autorizzazioni”.