Prorogato all’11 ottobre uso delle mascherine nel Centro Storico e alla Spezia

Il presidente Toti ha emesso apposita ordinanza, la n. 65/2020, con la quale viene prorogato alla 24 di domenica 11 ottobre l’uso della mascherina per il Centro Storico di Genova e per la provincia della Spezia confermando, in pratica, le misure già in vigore nel Comune di Genova e nella provincia della Spezia.

PROROGATO ALL'11 OTTOBRE L'OBBLIGO DI MASCHERINA PER IL CENTRO STORICO DI GENOVA E LA PROVINCIA DELLA SPEZIA Con l’ordinanza 65/2020 vengono prorogate fino alle 24 di domenica 11 ottobre le misure già in vigore nel @ComunediGenova e nella @ProvinciaSP #CoronavirusLiguria pic.twitter.com/qzCnNKMMzg — Regione Liguria (@RegLiguria) October 3, 2020