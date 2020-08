Promozione Spezia, Volpi: Italiano resta con noi

Dopo la storica promozione in A il patron dello Spezia Volpi blinda il proprio tecnico dalle voci di mercato verso Genova.

“E’ stato bravissimo, non andrà al Genoa, il nostro allenatore resterà qui”. Italiano è legato da un contratto, le parole di Volpi sembrano una sentenza, vedremo i prossimi sviluppi. Italiano è la prima scelta del Genoa, se non fosse liberato dallo Spezia il club di Preziosi – come anticipato ieri – potrebbe virare su Roberto D’Aversa o andare su un’altra soluzione. A quel punto, se D’Aversa lasciasse l’Emilia, Liverani (fresco reduce dal divorzio con il Lecce) avrebbe spianata la strada per Parma.