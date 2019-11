Programmazione del Count Basie Jazz Club a Genova

Count Basie, si parte giovedì 14 Novembre alle 22.00 con The music of the great Jazz Messengers

Nel 1955 Art Blakey fonda con Horace Silver i Jazz Messengers, un gruppo che è stato scuola per molti giovani musicisti di ogni epoca e con cui collaborarono, come solisti o integrati nella formazione, molti tra i musicisti più importanti del periodo (come Wayne Shorter, Kenny Dorham, Benny Golson, Thelonious Monk, Keith Jarrett, Johnny Griffin, Lou Donaldson, Clifford Brown, Lee Morgan, Cedar Walton, Branford Marsalis e Wynton Marsalis).

Blakey decide di portare avanti il gruppo da solo dopo l’abbandono di Horace Silver, con la denominazione Art Blakey and the Jazz Messengers, continuando a suonare in tutto il mondo fino ai tardi anni ottanta.

Moanin’ (Blue Note, 1958) è probabilmente l’album più popolare del batterista statunitense.

Questa sera verranno suonati brani tratti dal repertorio di Art Blakey e dei suoi Jazz Messengers.

Venerdì 15 Novembre, ore 22.00 – Ingresso libero + tessera arci

Hot Swing Night: Balboa meets Basie – Lindy Plotterz

Con i “Lindy Plotterz” per la serata BALBOA del Count Basie Jazz Club dove ballare, incontarsi, divertirsi ai ritmi incalzanti dei migliori brani swing. Atmosfera naturalmente vintage.

… nessuna regola, se non quella di ballare, sorridere e divertirsi a ritmo di swing.

Balboisti e non solo…..vi aspettiamo !!!Sabato 16 Novembre, ore 22,00

SABATO JAZZ: Swing Machine – Gibellini Casale DeFranceschi

Sandro Gibellini – Chitarra

Martino De Franceschi – Basso

Francesco Casale – Batteria

Il trio nasce nel 2016 dall’entusiasmante ritrovamento tra due amici di lunga data: il rinomato chitarrista italiano Sandro Gibellini e lo straordinario batterista Francesco Casale, uniti da un’affiatata amicizia e da un’incomparabile intesa musicale, insieme al giovane bassista veronese Martino De Franceschi, danno vita ad una formazione scoppiettante, proponendo un vivace repertorio che spazia dal jazz tradizionale alla musica brasiliana, con uno sguardo anche al pop e alla musica da film.

Domenica 17 Novembre, ore 11:00-13:00; 14:00-16:00

MASTERCLASS con Sandro Gibellini

Dal solo, al duo, al trio (soprattutto) alla big band, questo incontro cercherà di dare indicazioni come si suona in differenti formazioni.

Il seminario è indirizzato soprattutto ai musicisti che vogliono perfezionare la conoscenza del jazz sul proprio strumento, dal punto di vista tecnico, armonico e improvvisativo e che vogliono arricchire il proprio repertorio jazzistico.

Si parlerà, tra le altre cose, del ruolo della chitarra, del basso e della batteria in un gruppo di jazz (accompagnamento, assolo, esecuzione di un tema armonizzato, ecc. ecc.). Il corso è anche adatto a strumentisti di altri generi (per esempio blues, rock o pop) o ad altri strumentisti o cantanti che comunque vogliono migliorare il proprio approccio all’improvvisazione o alla teoria (scale, arpeggi, improvvisazione, fraseggio, interplay ecc.).

Unire eccellenza musicale e attivismo culturale: la sfida del Count Basie a (e per) Genova.

TIPOLOGIE DI SERATE E GENERI:

GIOVEDì Jazz e Blues ǀ VENERDì LIVE NIGHT ǀ SABATO JAZZ ǀ DOMENICA CONCERTI ALL’ORA DEL TE

Questa la struttura settimanale degli eventi del Count Basie Jazz Club. L’obiettivo è quello di connotare in maniera chiara l’offerta e di renderla fruibile a tutto l’ampio pubblico sia appassionato a un genere che alla ricerca di occasioni per rendere il tempo libero di qualità.

IL PROGETTO DIDATTICO DEL COUNT BASIE:

corsi di musica d’insieme e masterclass a tema con grandi artisti

Fiore all’occhiello dell’Associazione è la sua sezione di didattica musicale laboratoriale per i soci: il COUNT BASIE LAB, che organizza da molti anni prestigiose masterclass con grandi artisti, incontri laboratoriali per “toccare con mano” i segreti dei grandi maestri del jazz nazionale e internazionale: dalla tecnica all’espressione fino allo sviluppo e incontro delle singole esperienze emotive.

IL VALORE UMANO: L’ASSOCIAZIONE E I SOCI VOLONTARI ATTIVI

Il Count Basie Jazz Club è un’Associazione di Promozione Sociale e Culturale affiliata ad Arci nata a Genova nel 2008 per ospitare concerti importanti con uno spazio attrezzato e ponendosi come luogo di incontro per elaborare nuove idee culturali, musicali e non solo, secondo uno spirito fortemente associativo, privo di qualsiasi natura commerciale.

Tutte le attività sono sostenute dai soci attivi che a titolo esclusivamente volontario investono spirito e tempo per mantenere attivo il progetto.

Il Count Basie crede nella possibilità di fare cultura “insieme: il valore umano è alla base dell’esistenza e della crescita del Count Basie jazz club, messo in pratica e sostenuto dalle singole persone che lo gestiscono e sostenuto dai soci/pubblico che lo frequentano e supportano