Progetto Sofia, un sistema di ospitalità turistica

Il progetto SOFIA, finanziato dal programma Interreg-Marittimo Italia Francia, Capofila il Dipartimento Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova

Progetto SOFIA, tra i suoi partner l’Accademia del Turismo. Il progetto che è iniziato nel marzo 2020 e che finirà nel marzo 2022 ha l’obiettivo di favorire la crescita di competitività e l’innovazione delle piccole e medie imprese del settore turistico attraverso l’acquisizione di nuove expertises in materia di turismo accessibile, funzionali al raggiungimento di un target di mercato in espansione quale è quello dei “turisti con bisogni speciali” (in particolare delle persone disabili) e delle loro famiglie.

Il progetto offre agli operatori turistici delle 4 regioni dell’area di cooperazione mediterranea (Liguria, Sardegna, Corsica , PACA) una serie di servizi per migliorare l’accoglienza, sia a livello individuale che territoriale, di turisti con bisogni speciali.

I partner del progetto coordinano una équipe pluridisciplinare di professionisti specializzati nel fornire servizi di consulenza e accompagnamento alle imprese del settore turistico e dei servizi locali (trasporti, comunicazioni…) per migliorare le loro performance di accoglienza.

Le imprese che vogliono usufruire delle consulenze offerte dal progetto, devono avere tra i 2 e i 5 anni di vita, e possono scaricare la domanda sul sito www.accademiadelturismo.eu, c’è tempo fino al 31 dicembre 2020.

“Penso sia un’ottima opportunità offerta alle aziende del comparto turistico, poter usufruire di consulenze i cui costi sono coperti dal finanziamento del Programma Interreg Italia Francia Marittimo, soprattutto in questo momento di profondo cambiamento e bisogno di differenziazione dell’offerta turistica. I servizi personalizzati ed innovativi dei consulenti hanno come obiettivi quelli di risolvere problemi di carattere fisico e percettivo degli spazi, o organizzativo delle attività, migliorare la promozione delle aziende su social e media, migliorare le capacità di comunicazione specifica come la segnaletica sensoriale, cartellonistica, testi scritti e web, approfondire le modalità di relazione interpersonale per aumentare la capacità di ascolto e di comprensione delle aspettative dei clienti da parte di tutto il personale.” _ Chiara Rosatelli Direttrice dell’Accademia del Turismo