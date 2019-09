Progetto Sailor. Tre giorni in alternanza scuola lavoro per una crociera professionale

GENOVA Sono aperte le prenotazioni per la 7° edizione di Sailor, “la nave dell’orientamento ai mestieri ed alle professioni del mare”. Il progetto, riservato agli studenti dei IV° anni degli Istituti Nautici, Alberghieri e Turistici, sarà ambientato dal 26 al 29 ottobre sulla m/n “La Superba”, nave ammiraglia GNV, in viaggio sulla rotta Genova-Palermo-Genova, con partenza ed arrivo nel Porto di Genova.

Gli studenti avranno la possibilità di fare a bordo delle vere e proprie, per quanto brevi, esperienze di lavoro e la loro partecipazione sarà riconosciuta quale percorso per le CPTO, le Competenze Trasversali e Per l’Orientamento nella misura di 30 ore.

Sailor è supportato dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’Assessore all’Istruzione di Regione Liguria Ilaria Cavo e il Dirigente Vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Loris Ahzar Perotti invitano gli Istituti Scolastici a partecipare a un evento unico nel panorama dei progetti di orientamento alle professioni del mare quale pratica eccellente di alternanza scuola/lavoro. Inoltre è prevista anche una specifica formazione per gli insegnanti accompagnatori sul cluster marittimo.

Il contributo, escluse le spese di viaggio per e dal Porto di Genova, per la copertura delle spese di viaggio e ospitalità alberghiera è invariato: Euro 200 per ogni partecipante. È prevista la gratuità per il/i docente/i accompagnatore/i.

L’imbarco a Genova avverrà sabato 26 ottobre alle 18 (è compresa la cena a bordo) e lo sbarco a Genova alle 20 di martedì 29 ottobre. Per qualsiasi informazione e necessità potete scrivere via mail a filomena.cantatore@aliseo.liguria.it o chiamare il numero 0102491341. Prenotazioni entro martedì 15 ottobre prossimo.

Marcello Di Meglio