Progetto di Natale per le vie di Albisola Superiore

Natale nel Comune di Albisola Superiore. Invito ai cittadini ad illuminare le vie della città e lettura animata di “Canto di Natale” tratto dal racconto di C. Dickens a cura di Riccardo Tortarolo

Natale ad Albisola Superiore

Saranno festività insolite quelle del Natale 2020, in cui si dovrà rinunciare ad eventi e manifestazioni e a molte occasioni in cui stare insieme, ma l’Amministrazione comunale di Albisola Superiore sta lavorando ad un progetto di allestimento delle vie della città, per creare un’atmosfera che possa far ritornare un po’ di magia delle feste.

Anche quest’anno saranno illuminati corso Mazzini, corso Ferrari, via Turati ed il centro storico di Albisola Capo e, grazie alla collaborazione con Ascom, verrà realizzata un’illuminazione nuova di via della Rovere, nel centro storico di Superiore. Tutte le luci saranno accese a partire dal 5 dicembre, così come la suggestiva illuminazione con led colorati del ponte medievale sul rio Basco, per il progetto un Ponte di Luce sulla Cultura, a cura dell’Assessorato alla Cultura. Per la prima volta quest’anno i Comuni di Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore ed Albissola Marina hanno lavorato insieme al progetto “Riviera delle Luci”, dove le sei città del levante savonese si trasformeranno in una piccola costellazione di luci di Natale. A suggellare questo progetto, ogni città avrà la sua installazione natalizia in piazza: ad Albisola Superiore una slitta trainata da due renne in piazza Chiesa sarà la location ideale per un selfie natalizio.

L’Amministrazione comunale sta, inoltre, portando avanti il progetto #accendiamoalbisola, un invito rivolto a tutti i cittadini ad illuminare insieme la città per un Natale di speranza. Che sia un terrazzo oppure una finestra, un balcone o un portone, o ancora un cortile, l’invito è quello di installare una luminaria natalizia per far risplendere la città, e contribuire all’illuminazione realizzata dall’Amministrazione comunale e dagli esercizi commerciali. Chi vorrà potrà fotografare le proprie luci, pubblicarle con l’hashtag #accendiamoalbisola e spedirle via mail all’indirizzo infoalbisolasup@gmail.com per vederle pubblicate sui canali social dell’Amministrazione comunale.

Per completare l’allestimento natalizio, gli esercizi commerciali di Albisola, guidati dall’Associazione Commercianti e con il contributo dell’Amministrazione comunale, posizioneranno abeti di Natale illuminati al di fuori dei propri negozi. Un modo per rendere più attraenti le vie dello shopping e per aderire alla campagna portata avanti dalle associazioni nazionali di categoria, per incentivare all’acquisto nei negozi della propria città. L’Amministrazione comunale di Albisola, consapevole del fatto che gli effetti dall’emergenza sanitaria da COVID-19 hanno ripercussioni economiche notevoli anche per i settori produttivi e commerciali del territorio, ha da subito aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa da Confcommercio, per sostenere le attività commerciali di vicinato, invitando i cittadini a fare acquisti nei negozi di Albisola.

“In vista di questo periodo di festività inedito in un anno così complicato, la nostra Amministrazione non si è arresa all’idea di non poter fare nulla. Perciò, pur dovendo rinunciare agli eventi e alle manifestazioni pubbliche, abbiamo voluto puntare su iniziative solidali e d’immagine che coinvolgessero i cittadini e gli attori del territorio, in uno spirito natalizio che, seppur insolito, potesse unire e riscaldare occhi e cuori di tutti. Abbiamo investito su diverse attività di comunicazione affinché si continui a parlare di Albisola come destinazione viva e attiva per diffondere, inoltre, il messaggio positivo che qui, per fortuna, va tutto bene e che, non appena sarà possibile, tutti coloro che hanno resistito in questi mesi, i commercianti, ristoratori, gli operatori turistici e l’Amministrazione aspettano tutti gli amanti della nostra città, turisti e visitatori, a braccia aperte” racconta l’Assessore al Turismo e al Commercio, Luca Ottonello.

Quest’anno non sarà possibile organizzare eventi, ma in calendario saranno inserite alcune iniziative per i più piccoli, realizzate a distanza. In modo particolare “Canto di Natale”, letture animate a cura di Riccardo Tortarolo, programmate per sabato 12 dicembre, sabato 19 dicembre e giovedì 24 dicembre alle ore 18. Basterà collegarsi sulla pagina Facebook o sul canale Youtube del Comune di Albisola Superiore per seguire le avventure di Scrooge e degli spiriti del Natale, che hanno reso famoso il racconto di Charles Dickens.