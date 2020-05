Prof. Bassetti smentisce le malelingue: nessuna intenzione di dedicarmi alla politica

“Stiamo per entrare in una fase importante della lotta al Covid-19 e in attesa di farci trovare pronti, ci tengo a puntualizzare un aspetto: sono follemente innamorato del mio lavoro, sono orgoglioso del mio status di direttore della clinica Malattie infettive di uno degli ospedali più importanti d’Europa e allo stesso modo sono orgoglioso del mio status di professore ordinario della prestigiosa Università di Genova, che mi permette di tramandare, con gioia, ai miei studenti nozioni che ho imparato vivendo a stretto contatto con mio padre Dante e un luminare della disciplina quale il professor Viscoli”.

Lo ha dichiarato ieri su fb il prof. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San martino di Genova.

“Per questa ragione – ha aggunto Bassetti – in questa fase della mia vita non ho alcuna intenzione di dedicarmi, come leggo continuamente, alla politica.

Diffido chiunque a ribadire che avrei intenzione di ‘scendere in politica’.

Sono pronto a difendermi nelle sedi opportune, perché non ho competenze in materia e non mi ritengo preparato per poter offrire un contributo costruttivo ed efficace alla politica.

Voglio limitarmi a provare a fare bene quello per cui ho studiato.

Ho purtroppo tolto tempo agli affetti e mi sono stravolto la vita, in questi mesi, per mettermi al servizio dei cittadini, dei pazienti e della scienza. E questo farò, finché continueremo ad essere minacciati da qualcosa che stiamo provando a limitare e a sconfiggere, con un grande lavoro di squadra”.