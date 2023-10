Problemi su autostrade della Liguria, in A10 tamponamento tra mezzi pesanti

Furgone prende fuoco intorno alle 8 sempre in A10

Ancora problemi sulle autostrade della Liguria. Di primo mattino, un camioncino è andato in fiamme in A10 e, in zona, si è verificato tamponamento tra 3 mezzi pesanti.

Un camioncino che trasportava surgelati ha preso fuoco questa mattina prima delle 8 in autostrada, tra i caselli di Albisola e Savona.

Nessun problema per il conducente che è riuscito a mettersi in salvo. Purtroppo l’autostrada è rimasta bloccata per circa un’ora generando una coda di chilometri in direzione Ventimiglia.

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e il personale di Autostrade.

Un secondo incidente ha bloccato l’Autostrada dei Fiori, tra i caselli di Imperia Ovest e di Arma di Taggia. Questa mattina alle nove si registravano 6 chilometri di coda verso Ventimiglia e 2 verso Genova.

A tamponarsi sono stati tre mezzi pesanti nel doppio senso della galleria Pompeiana in direzione Francia.

Due dei tre mezzi si sono spostati autonomamente, mentre un terzo è rimasto bloccato in carreggiata e dovrà essere rimosso dai mezzi di soccorso.