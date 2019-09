Pro Recco negli USA, Rudic insegna a vincere a pallanuoto

Clinic a Lamorinda High School è la scuola dove la Pro Recco, per la prima volta, insegnerà come si gioca a pallanuoto e come si vince. Per questa nuova avventura didattica dei biancocelesti l’entusiasmo è alle stelle.

Ci saranno oltre 160 ragazzi sono a lezione dai campioni d’Italia. Materia di insegnamento sono la marcatura perfetta con i docenti Buslje e Ivovic, il segreto dell’attacco allo spazio con Di Fulvio e Filipovic, il movimento a smarcarsi del centroboa con i professori Kayes, Aicardi e Dobud, la reattività tra i pali spiegata da Bijac, il tiro micidiale illustrato da Pietro Figlioli.

Tutti in acqua i ragazzi di mister Rudic: per un giorno il tecnico croato ha lasciato la cattedra di insegnamento ai suoi ragazzi e i piccoli pallanuotisti a stelle e strisce non lo dimenticheranno facilmente. Poi, nel pomeriggio, ecco la prima partita amichevole. Tribune gremite e spettacolo in vasca: vince la Pro Recco 15-12 contro Olympic Club. Alla fine della partita tutti in attesa dei giocatori per chiedere autografi, selfie e firme sulla maglie celebrative dell’evento. ABov