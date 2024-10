Pro Recco Gym Ginnastica Estetica: Coppa Italia nel weekend.

Genova e la Pro Recco Gym Ginnastica Estetica si preparano a ospitare un evento sportivo di grande rilievo: domenica 13 ottobre 2024, presso il palazzetto di Sant’Eusebio, andrà in scena la Coppa Italia di Ginnastica Estetica di Gruppo.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Recco Gym Club ASD in collaborazione con la FISAC (Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici), è inserita nel programma ufficiale di Genova24, in quanto Capitale Europea dello Sport 2024.

Saranno circa 160 le atlete partecipanti, suddivise in 23 squadre provenienti da tutta Italia, pronte a esibirsi in coreografie che uniscono eleganza e armonia a momenti di intensa spettacolarità.

Le esibizioni promettono di incantare il pubblico grazie a movimenti aggraziati, acrobazie mozzafiato e dimostrazioni di forza e dinamismo. Ogni performance sarà un’opera d’arte in movimento, in cui le atlete metteranno in mostra tutto il loro talento tecnico e la preparazione fisica.

La Coppa Italia rappresenta un’occasione di visibilità e crescita.

La Coppa per la ginnastica estetica di gruppo, disciplina che negli ultimi anni ha visto aumentare il numero di praticanti e appassionati. In Liguria, questo sport sta riscuotendo un buon seguito, grazie all’impegno della Pro Recco Gym Club, guidata da Federico Mancioppi. Fondata nel 2022, la società ha preparato quattro squadre per l’occasione, due nella categoria Start-Up e due nella categoria Internazionale.

Grande attesa per la squadra senior internazionale, campionessa italiana in carica, presentata ufficialmente lo scorso weekend. Il team, composto da Elisa Chiappalone (capitano), Michelle Minervini, Carlotta Taini, Myrea Minervini, Noemi Felleti, Siria Aldinucci e Beatrice Micillo, si cimenterà in una nuova composizione coreografica ideata dalla tecnica bulgara Kristina Tasheva, inviata dalla federazione internazionale nell’ambito dell’IFAGG project, un’iniziativa mirata alla crescita e al miglioramento delle squadre.



Lo staff tecnico, composto da Giulia Angelino, Elisa Chiappalone, Michelle Minervini, Alice Bacigalupo e Giorgia Mantelli, si dice pronto ad affrontare il primo impegno agonistico della stagione. In casa Pro Recco si respira grande entusiasmo per aver portato in Liguria una competizione così prestigiosa. C’è la speranza di consolidare ulteriormente il movimento della ginnastica estetica nella regione.

Staff Pro Recco Gym Club ASD P.le Olimpia 24 Recco. Presidente Federico Mancioppi 3428002468. Direttrice tecnica Giulia Angelino 3404049367. Antonio Bovetti