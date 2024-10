Giovanni Vernia in scena a Genova e alla Spezia con lo spettacolo Capa fresca

Comicità all’italiana nel one man show

Giovanni Vernia in scena a Genova e a La Spezia con lo spettacolo Capa fresca. Tutto da ridere tra satira intelligente, musica, sorprese e novità sul palco: le tante vite di un istrionico artista.

Dopo il successo della precedente tournée da quasi tutto esaurito, Giovanni Vernia torna in teatro con il suo one man show che continua a riempire i teatri d’Italia di divertimento e intelligente ironia: Capa fresca (di e con G. Vernia), per la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi, prodotto da VentiDieci e Top Agency, con delle grandi novità, nuove esilaranti gag e tante sorprese.

La tournée toccherà le principali città da Nord a Sud del nostro Paese: Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna, Torino, Palermo, Catania, Trento, Verona e molte altre.

I biglietti sono già disponibili online su www.ticketone.it, www.ciaotickets.com, www.ticketmaster.com e nei punti vendita autorizzati.

Non c’è più spazio per la fantasia, per l’immaginazione. Capa Fresca nasce da questa consapevolezza, che si traduce nella capacità di sdrammatizzare ciò che gira intorno. Oggi la “capa fresca” ha un valore in più, quello di fungere da antidoto all’apatia in un periodo storico in cui l’intelligenza artificiale e i social ci stanno togliendo l’immaginazione e dove gli algoritmi decidono per noi qualsiasi cosa, togliendo spazio alla fantasia. La libertà è solo un’illusione.

Lo spettacolo di e con Giovanni Vernia è straordinariamente attuale e ironico; infatti il comico, tra i più conosciuti al pubblico italiano, come al suo solito scova il lato divertente e dissacrante di tutto ciò che ci circonda, nella maniera più geniale. Un allestimento scenico 3D unico in Italia che vi catapulterà in un caleidoscopio di colori e divertimento, per una produzione ricca ed estremamente contemporanea.