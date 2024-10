Elezioni regionali, domani ex premier Conte a Genova

Domani l’ex premier Giuseppe Conte (M5S) arriva a Genova per la campagna elettorale.

L’appuntamento è alle 16.30 presso “Music for peace” a S. Benigno per la presentazione del programma del Movimento cinque stelle per la Liguria.

Il presidente del M5S chiuderà una serie di interventi parlando di Trasparenza e legalità. Prima di lui interverrà il capogruppo pentastellato in Senato ed ex ministro, Stefano Patuanelli, per parlare di Sviluppo economico, industria e turismo.

Il pomeriggio sarà aperto dal senatore genovese Luca Pirondini, sui temi di cultura, istruzione e sport, accompagnato dal musicista Aldo De Scalzi.

La prorettrice dell’Università di Genova, Adriana Del Borghi, si soffermerà sui temi di Università e Ambiente, mentre l’ex europarlamentare Tiziana Beghin affronterà i capitoli Lavoro e Formazione. Di sostenibilità urbana parleranno il deputato genovese Roberto Traversi e l’urbanista Giovanni Spalla, mentre il medico Gianni Testino affronterà i temi legati alla Salute e al servizio sanitario regionale.

Seppure con un non semplice incastro di agende, è attesa la partecipazione anche del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando (Pd).

L’introduzione del pomeriggio sarà affidata al presidente pentastellato del Municipio Centro Ovest di Genova Michele Colnaghi.