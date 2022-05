Pro Recco, Finale Scudetto: domani a Brescia gara 2

Lo Scudetto numero 34 è distante una vittoria. Quella che la Pro Recco cercherà di conquistare domani, alle 18:30, sul campo del Brescia, gara 2 della finale che vede i biancocelesti sull’1-0 dopo il successo per 9-8 alla “Ferro”. Mister Sukno ha tutta la rosa a disposizione: la squadra nel pomeriggio raggiungerà la Lombardia.

“Mi aspetto una gara simile rispetto a quella di sabato – le parole del tecnico croato – in una piscina che sarà calda e contro una squadra che è molto forte come ha dimostrato in tutta la stagione. Ho grande fiducia nei miei ragazzi, stiamo bene, abbiamo le qualità per andare a vincere in casa loro e prenderci lo Scudetto”.

Arbitreranno l’incontro Filippo Gomez (Napoli) e Alessandro Severo (Roma). La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport + Hd.

In caso di sconfitta dei biancocelesti sabato 28 maggio si disputerà gara 3 a Recco.