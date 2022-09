Primo weekend di Oktoberfest a Genova

Genova – L’inaugurazione ufficiale di ieri sera ha dato il via alla dodicesima edizione dell’Oktoberfest di Genova e al programma di eventi che fino a domenica 25 settembre 2022 animeranno il tendone e lo spazio esterno in Piazza della Vittoria.

Per il primo fine settimana della festa bavarese organizzata dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova di Alessio Balbi, sono in programma serate di musica live, momenti di danza e laboratori per i più piccoli, anche a contatto con gli amici a quattro zampe.

Questa sera, venerdì 9 settembre, inizia alle 21.30 il programma di OktoberBand, la rassegna di musica live dell’Oktoberfest. Fino alle 23, nell’area del Fuoritendone, si esibiranno le Marmotte d’Acciaio, band di cartoni animati. Nel tendone principale, ad accompagnare le cene e i brindisi dei visitatori, ci sarà per tutto il fine settimana la musica del gruppo bavarese dell’Oktoberfest di Monaco Hrdina Band.

Domani, sabato 10 settembre, dalle 15 alle 18, tornano i tradizionali Weekend delle Famiglie, che ogni sabato e domenica coinvolgeranno i piccoli visitatori dell’Oktoberfest in giochi e laboratori didattici e creativi, grazie alla collaborazione con tante realtà e associazioni del territorio. Dalle 21 alle 23, sul palco esterno proseguirà la rassegna OktoberBand con il gruppo Coldshivers, band attiva dal 2016 che ripropone fedelmente brani tratti dal repertorio dei Coldplay, con uso di suoni ed effetti adeguati a riproporre l’impatto sonoro della band.

Domenica 11 settembre, dalle 15 alle 18, continuano gli eventi per bambini del Weekend delle Famiglie, che vedranno anche la partecipazione degli amici a quattro zampe di Attività Cinofile Skadog Genova. I cuccioli di Skadog saranno presenti dalle 16 alle 17 nel prato adiacente all’area esterna per svolgere attività con bambini. Dalle 20 alle 24 spazio alla danza con l’animazione e i balli country del gruppo Wild Angels Zena.

Orari di apertura: il venerdì dalle 18 alle 2, mentre il sabato e la domenica apertura anticipata alle 12 (fino alle 2).

www.oktoberfestgenova.com