Primarie Pd, vince Schlein. Sanna: l’onda di cambiamento è arrivata prima in Liguria

“Un’onda di cambiamento, che in pochi hanno sentito arrivare. In Liguria, come spesso accade, è arrivata prima. E ora ha travolto tutte e tutti: ha vinto Elly Schlein”.

Lo ha dichiarato stamane, commentando il risultato delle primarie del Partito democratico, il consigliere e vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna (Pd).

La nuova segretaria del Pd ha vinto con il 53,8% a livello nazionale contro il 46,2% di Stefano Bonaccini.

A Genova la deputata Elly Schlein, 37 anni, ha ottenuto una vittoria schiacciante con il 70% dei voti.

“Un’onda di cambiamento – ha spiegato Sanna – necessaria per ricostruire le fondamenta di un partito nuovo che guardi alle esigenze reali di questo Paese, proprio come ci hanno chiesto i cittadini in questi giorni di campagna elettorale per le primarie, dove ho lavorato in prima linea per Elly.

Durante i preziosi incontri e confronti ho capito ancora di più che alla nostra gente non interessano le polemiche e gli scontri ma le risposte e le proposte.

Ora è giunto il momento di farlo per davvero, noi ci siamo. Grazie alle tante donne, uomini, ragazzi e ragazze che si sono fidati della nostra proposta di costruire un ponte verso un futuro, dove i principi egualitari non possono che essere le stelle polari di una politica nuova.

La comunità democratica ha dato, ancora una volta, una dimostrazione straordinaria di partecipazione e attenzione e per questo ringrazio le persone che hanno lavorato per permettere tutto questo.

Mando il mio grande abbraccio ad Elly, sono fiero di aver dato un importante e prezioso contributo per questa vittoria.

Saluto anche con stima Stefano Bonaccini , che sono certo sarà una risorsa preziosa per noi.

Il vero vincitore è il Partito Democratico, che ancora una volta ha dimostrato la sua forza con una grande prova di democrazia e partecipazione.

Quindi da oggi subito al lavoro, tutti insieme, per costruire un’alternativa forte alle destre e tornare a vincere e convincere. Elly, contro ogni pronostico, ha dimostrato che tutto è possibile se lo si vuole per davvero”.