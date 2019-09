Presentato oggi a Tursi a Genova il 59° Salone Nautico

È stato presentato oggi a Genova il 59° Salone Nautico organizzato da UCINA Confindustria Nautica, che si svolgerà dal 19 al 24 settembre presso il ccomplesso fieristico di piazzale Kennedy.

L’edizione 2019 si apre in un quadro economico dell’industria nautica da diporto che, per l’anno in corso, conferma lo stato di salute del settore. Anche per la 59esima edizione è confermato il format vincente dell’evento “multispecialista” come contenitore di quattro Saloni: un Salone TechTrade dedicato alla componentistica e agli accessori, un Salone della Vela (Sailing World), un Salone del mondo del fuoribordo (Boat Discovery) e un Salone con area Yacht e Superyacht.

Un nuovo Urban Wall accoglierà gli espositori e i visitatori nella “Capitale della Nautica”: 1.500 metri quadrati di superficie per un benvenuto speciale al mondo della nautica e agli appassionati riuniti per sei giorni al Salone Nautico a Genova.

Gli espositori, per questa edizione, arrivano a quota 986, oltre 1.000 le imbarcazioni, con la presenza di nuovi brand tra cui Gulf Craft, Canados, Sunbeam, Franchini Yachts, Maxi Dolphin, Greenline, Axopar, Nadir Yacht, Solaris Power, Cayman Yachts, Coming Solutions, Excess Catamaran, Leopard Catamaran, Delta Catamarans.

Il 48% delle nuove richieste di partecipazione proviene dall’estero, confermando la tendenza degli ultimi Saloni. Il grande fermento trova riscontro nel dato relativo alle prevendite online, +136% rispetto al pari data del 2018.

A testimoniare la valenza internazionale della manifestazione saranno presenti 150 tra giornalisti delle più importanti testate internazionali e buyer esteri, provenienti da 25 nazioni, risultato del progetto di incoming organizzato da UCINA Confindustria Nautica e ICE – Agenzia, nel quadro del Piano Straordinario di Promozione del Made in Italy varato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre, in un apposito spazio dell’area espositiva, l’Agenzia ICE ospiterà per la prima volta 5 start-up selezionate da UCINA, appartenenti ai settori dei materiali, delle App per la navigazione e del design che potranno così beneficiare di visibilità e dell’opportunità di partecipare ai business matching.

Marco Bucci, Sindaco di Genova: “In questa occasione anticipo il futuro di Genova come Città della Nautica, riprendendo lo slogan, che è anche un’affermazione, coniata da UCINA a Milano e che rappresenta testa e cuore di ciò che stiamo facendo. Abbiamo a Genova una porzione della blue economy che dà lavoro. L’Italia è la numero uno nella nautica, la migliore al mondo. Le premesse sono ottime, dobbiamo puntare in alto e rimboccarci le maniche. UCINA lo sta facendo da parecchio tempo e tutta la città deve mostrare ai molti visitatori che arriveranno la sua accoglienza e la sua bellezza, così Genova e il Salone saranno davvero la Città della Nautica.”

Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria: “Il Salone Nautico ha accompagnato la storia di questo Paese e di questa città. Negli ultimi anni è stato fatto un percorso straordinario, in primo luogo da parte di chi lavora nel settore e dalla città, che ha saputo riappropriarsi di un’occasione e farla diventare un momento condiviso. E’ segno che il Salone Nautico rappresenta una pietra miliare di questa città. Sarà una settimana entusiasmante: noi ci saremo come Regione Liguria, anche con la Liguria Lounge a Terrazza Colombo, e accoglieremo i nostri ospiti.”

Carla Demaria, Presidente de I Saloni Nautici: “L’Industria della nautica in Italia consolida il trend di crescita. Possiamo anticipare quanto sarà confermato nel corso della presentazione della nuova edizione della Nautica in Cifre, ovvero che per il quarto anno consecutivo l’incremento di fatturato complessivo sarà a due cifre, assestandosi oltre le previsioni annunciate alla conferenza stampa di Milano del giugno scorso.”

“La manifestazione celebrerà la Città della Nautica – prosegue Carla Demaria – puntando sull’eccellenza e sul contenitore Salone, che sarà valorizzato da installazioni artistiche che occuperanno gli spazi tra banchine e padiglioni, con un richiamo al connubio tra mare, eccellenza, arte e design sotto il segno del Made in Italy.

In questa prospettiva l’area espositiva è stata ridisegnata a cominciare dall’ingresso, dove espositori e pubblico saranno accolti dall’installazione “From shipyard to courtyard” dell’archistar Piero Lissoni, realizzata per il cantiere Sanlorenzo e esposta per il Fuori Salone alla Statale di Milano. Opere di artisti di livello internazionale come Davide Dall’Osso, Marco Nereo Rotelli e Igor Mitoraj renderanno il Salone una galleria d’arte a cielo aperto. E con uno sguardo alle future edizioni è stata avviata una partnership con la Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze.”

Saverio Cecchi, Presidente di UCINA Confindustria nautica: “UCINA ha una grande storia alle spalle e un indiscutibile know-how che le ha permesso, anche in anni di crisi, di continuare ad essere un riferimento per tutte le aziende del settore e un punto fermo nella realizzazione del Salone Nautico. Grazie al lavoro di UCINA, la manifestazione ha saputo interpretare il valore del comparto e rappresentare al meglio l’anima molteplice dell’industria nautica internazionale di cui l’Italia è assoluta protagonista. Oggi il Salone Nautico è il più visitato del Mediterraneo, vede numeri consolidati, in crescita costante da tre anni, una grande vetrina per la produzione, un momento di verifica per le politiche di settore.”

Le ammiraglie del Salone Nautico 2019 saranno, per la vela, lo Swan 78 del Cantiere Nautor’s Swan con i suoi 25,66 metri fuori tutto e, per il motore, il Sanlorenzo SD126 del Cantiere Sanlorenzo, di 37,95 metri. Tra le imbarcazioni pneumatiche a primeggiare sarà il Black Shiver 220jet del Cantiere Novamarine, che raggiunge i 22 metri di lunghezza. Sarà presente in banchina per la categoria Charter la Signora del Vento, con i suoi 85 metri fuori tutto, il veliero italiano più grande secondo solo alla “Amerigo Vespucci” della Marina Militare.

Partner istituzionali del 59° Salone Nautico sono Ministero dello Sviluppo Economico, ICE-AGENZIA, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria.