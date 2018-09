Presentate le regate autunnali e invernali al Salone Nautico

GENOVA. 24 SET. In occasione del Salone Nautico Internazionale di Genova, il Comitato I-Zona alza il sipario sulla stagione autunnale e invernale. Presso lo stand istituzionale della FIV, vengono presentati tutti gli appuntamenti che, ancora una volta, mettono in relazione la Vela e la Liguria 365 giorni l’anno. “Cresce il numero di gare e con esse l’occasione di confronto nell’Altura – spiega il presidente della I-Zona Gianni Belgrano – Tutte queste manifestazioni avranno un comune denominatore: i vincitori parteciperanno, da venerdì 29 a domenica 31 marzo 2019, alla Coppa dei Campioni, allargata in questa seconda edizione anche alla provincia della Spezia”. Campionato Invernale West Liguria, Campionato Invernale del Ponente Varazze, Campionato Invernale della Lanterna, Campionato Invernale del Tigullio e Settimana Internazionale Vela d’altura Alassio: queste le manifestazioni sotto la lente di ingrandimento del Salone, in vista della Coppa dei Campionati, appuntamento a firma dello YCI e della I-Zona.

E’ in corso di svolgimento il 6° Campionato della Lanterna, a cura del Circolo Nautico Marina Genova. Sono 7 saranno le regate a disposizione degli agguerriti equipaggi, declinate in 5 week-end, con inizio domenica 16 settembre, dopo il briefing di sabato 15, e ultima regata e premiazione previste per il 4 novembre. Si gareggia anche sabato 29 e domenica 30 settembre, domenica 14 ottobre, sabato 27 e domenica 28 ottobre. Sono chiamate a raccolta le imbarcazioni a vela classi ORC, IRC, Libera e monotipi.

Grazie al supporto ed alla collaborazione tra la Marina di Varazze ed il Comune di Varazze, sono molte le novità della 29° edizione dell’Invernale del Ponente a partire dalla ospitalità e dal calendario delle regate. Le imbarcazioni infatti saranno ospitate gratuitamente presso la Marina di Varazze per il periodo delle regate dove saranno anche organizzati eventi collaterali per l’intrattenimento dei partecipanti. Le regate, a cura del Comitato dei Circoli del Ponente Ligure, si svolgeranno nei week end 10 -11 e 17-18 novembre e 1-2 dicembre per la prima fase della 44 CUP Autumn e proseguiranno nel 2019 nei week end 12-13 e 19-20 gennaio e 16-17 febbraio per la seconda fase della 44 CUP Winter che assegnerà i titoli di Campione del Ponente.

Si svolgerà dal 10 novembre 2018 al 10 febbraio 2019, nel Golfo del Tigullio, la 43° edizione del Campionato Invernale Golfo del Tigullio sotto la regia del Comitato Circoli Velici del Tigullio. Gareggiano le classi ORC, IRC, Libera e monotipi. Appuntamento anche nei week end del 25 e 26 novembre (premiazione prima manche), 26 e 27 gennaio. Partenza ogni sabato alle 12 e ogni domenica alle 29, regate nel Golfo di Lavagna con percorsi a bastone. Le imbarcazioni ospiti potranno usufruire di ormeggio gratuito per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna.

Per il Campionato Autunnale Chiavari 2018, a firma dello Yacht Club Chiavari, apertura con il Trofeo Giorgio e Lella Gavino sabato 15 e domenica 16 settembre. Si prosegue con sabato 6 (Chiavari-Portovenere) e domenica 7 ottobre (Portovenere-Chiavari) con la Coppa Dallorso. Domenica 21 ottobre appuntamento con la tradizionale regata sociale.

Il 35° Campionato Invernale West Liguria, a cura dello Yacht Club Sanremo, si terrà dal 20 ottobre al 28 aprile. La prima tappa è abbinata al Trophèe Grimaldi. Si torna in acqua sabato 17 e domenica 18 novembre, i week end dell’1-2 e 15-16 dicembre con Autunno in Regata, sabato 12 e domenica 13 gennaio, sabato 26 e domenica 27 gennaio con Inverno in Regata, sabato 16 e domenica 17 febbraio con il Festival della Vela, sabato 27 e domenica 28 aprile con il Trofeo Cozzi.

Parte già il conto alla rovescia per il 20° Winter Contest, da due stagioni diventato International Genoa Winter Contest. L’evento promosso dall’assessorato allo sport della Regione Liguria con il patrocinio del Comitato Prima Zona e sotto l’egida del Coni, vede in cabina di regia lo Yacht Club Italiano con il supporto del Comitato Circoli Velici Genovesi composto da Unione Sportiva Quarto, Lega Navale Italiana Quinto, Circolo Nautico Sturla, Circolo Vele Vernazzolesi, Dinghy Snipe Club, Club Vela Camogli, Unione Sportiva Ecologica Ciappeletta, Circolo Velico Interforze, Club Amici Vela e Motore Recco e Club Nautico Bogliasco. I week end di regata sono sabato 2 e domenica 3 febbraio, sabato 9 e domenica 10 febbraio per 470, 420, Laser Standard, Laser Radial e Laser 4.7, sabato 16 e domenica 17 febbraio toccherà agli Optimist Cadetti e Juniores.