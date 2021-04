Premio Fotografico Nicali – Iren: che successo con 324 scatti

324 foto, una sola parola: emozioni! La nona edizione del Premio Fotografico Nicali – Iren promosso da Stelle nello Sport con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Coni e Cip, ha raccolto ancora una volta un numero record di scatti provenienti da tutta la Liguria.

Tanti sport immortalati in momenti diversi: le gare, il dietro le quinte, la gioia, a volte anche l’amarezza per una sconfitta. Il gesto tecnico, l’abbraccio, l’amicizia. Ci sono le foto dello sport che resiste, con le ormai immancabili mascherine, ma anche e soprattutto lo sport che vogliamo tornare presto a praticare e vivere: quello fatto di abbracci, di contatto, di agonismo e passione. Buona parte del tema di queste 324 foto è legato all’attività sportiva di base, ciò che in questo momento manca di più ma vive, anzi brilla, attraverso centinaia di scatti fotografici.

Arrampicata, arti marziali (judo, lotta, karate, jujitsu), atletica leggera, automobilismo, badminton, calcio, canottaggio olimpico e a sedile fisso, canoa, ciclismo, danza sportiva, hockey, motociclismo, motonautica, mountain bike, nuoto (salvamento e sincronizzato), pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, parapendio, pattinaggio, pesca sportiva, pesistica, podismo, pugilato, scherma, spartan race sport cinofili, sport equestri, sport invernali, surf, taekwondo, tennis, tiro con l’arco, vela. Sport per ogni abilità, con una ampia partecipazione di famiglie del mondo Coni, Cip e Special Olympics. Il Premio Fotografico Nicali – Iren offre, ancora una volta, la possibilità di entrare a contatto con numerose discipline sportive. Di ogni abilità, per lanciare un forte messaggio inclusivo.

Adesso “la passa” passa a voi! Godetevi questo album di emozioni, condividetelo con tutti i vostri amici. E’ una boccata di ossigeno in un periodo che rimane ancora difficile. Ma soprattutto votate! Mettete “like” alle foto che più vi emozionano.

Le 20 fotografie che otterranno alla chiusura delle votazioni fissata per il 10 maggio il maggior numero di “like” comporranno la mostra ufficiale presso il Palazzo delle Federazioni del Coni e al Galà delle Stelle del 24 settembre prossimo e riceveranno il kit premio di stelle nello Sport.

Agli autori dei primi tre scatti più votati dalla “giuria popolare” andranno tre splendidi premi (un viaggio GNV 4 persone+auto, uno SmartWatch Xiaomi Mi Watch Lite Gps e un kit di prodotti firmati Bottega Ligure).

Parallelamente, la “giuria di qualità” selezionerà le “sue” tre migliori foto a cui andranno altri tre splendidi riconoscimenti (una bici elettrica IrenGO, un voucher All Sport per 150 euro in materiali sportivi e un kit di prodotti firmati Welcare).

Non vi resta che votare e… condividere. Buona visione!

