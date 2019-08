Premio Città di Varazze al tenore Alberto Cupido

16 Agosto: a Alberto Cupido il Premio Citta’ di Varazze – “FRANCESCO CILEA” di Varazze è Lirica.

Entra nel vivo “Varazze è Lirica”, la manifestazione dedicata al mondo della lirica, giunta alla XI edizione, con la serata fiore all’occhiello della manifestazione.

Venerdì 16 Agosto in Piazza Sant’Ambrogio verrà consegnato il PREMIO CITTÀ DI VARAZZE -“FRANCESCO CILEA” al tenore ALBERTO CUPIDO, portofinese, che ha alle spalle 40 anni ininterrotti di carriera che, in un repertorio di una sessantina di ruoli, lo hanno visto esibirsi nei più importanti teatri italiani, dalla Scala di Milano, a Firenze, Arena di Verona, Roma, Napoli, Palermo, Venezia e in tutto il mondo, da Parigi, Londra, Toky , Praga a Buenos Aires e in tante altre capitali.

Cupido ha al suo attivo venti incisioni discografiche, si dedica all’insegnamento del canto lirico insieme alla moglie Akiko per trasmettere ai giovani l’esperienza maturata in tanti anni di palcoscenico.

La facciata della Collegiata cromaticamente illuminata sarà uno splendido sfondo al prestigioso palco allestito in questo “teatro a cielo aperto” sul quale si alterneranno affermati professionisti e giovani promesse nel campo della lirica internazionale: IRENE CELLE soprano, YUKARI TAKAHASHI soprano, GIADA VENTURINI mezzosoprano, MARCO CAMASTRA baritono, accompagnati magistralmente al pianoforte dal M° MASSIMO DE STEFANO.

La serata sarà condotta dal Dott. DANIELE RUBBOLI noto giornalista, scrittore e direttore del Laboratorio. Il premio “FRANCESCO CILEA” – spiegano gli organizzatori- è un quadro in ceramica formato da nove piastrelle, realizzato dalla nota artista varazzina Demy Vallerga, raffigurante l’effigie del Maestro Cilea, le vecchie mura di cinta varazzine e lo stemma della Città e come ricordo ai partecipanti una scultura in ceramica dello studio “Ceramiche Il Tondo” del campione del mondo Marcello Mannuzza intitolata “Il Suono”, una creazione di Andrea Mannuzza. Premio attribuito ai più grandi interpreti della lirica mondiale. Albo d’oro 2008 Raina Kabaivanska 2009 Leo Nucci; 2010 Luciana Serra e Ottavio Garaventa 2011 Renato Bruson 2012 Luisa Maragliano. 2013 Madga Olivero e Rolando Panerai 2014 Mirella Freni 2015 Nicola Martinucci 2016 Renata Scotto 2017 Ugo Benelli 2018 Celestina Casapietra.