Pra’, viola il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato

Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia a Genova per la violazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna.

La misura era stata emessa dal Tribunale di Genova lo scorso gennaio a seguito di reiterati episodi di maltrattamenti.

L’arresto è avvenuto ieri sera in via Vittorini, a Pra’, dove alcuni residenti hanno segnalato al 112 Nue la presenza dell’uomo, che lanciava pietre contro le facciate dei palazzi e urlava frasi sconnesse.

Gli agenti dell’U.P.G.S.P., intervenuti tempestivamente, lo hanno trovato ancora sul posto, in evidente stato di alterazione psicofisica.

Dopo averlo identificato, è emerso che l’uomo si trovava a meno di 50 metri dall’abitazione della sua ex compagna, in violazione della misura cautelare in atto.

A seguito di ciò, è stato arrestato ieri sera in via Elio Vittorini e questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo.