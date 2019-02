Postazioni autovelox a Genova: stasera in corso Europa, domattina in via Guido Rossa

Oggi il Comando della Polizia Locale ha diffuso il nuovo elenco delle postazioni autovelox in città a partire da oggi fino a domenica 3 marzo.

Ecco giorni, orari e luoghi.

25/02/2019 19.00/02.00 Corso Europa

25/02/2019 13,00/20,00 Via Guido Rossa

26/02/2019 13.00/20.00 Galleria Colombo

26/02/2019 06,30/13,30 Via Guido Rossa

26/02/2019 13,00/20,00 Via Guido Rossa

27/02/2019 13.00/20.00 Asse Corsosaffi/ Quadrio/ Gramsci

27/02/2019 19.00/02.00 Corso Gastaldi / Via Tolemaide

27/02/2019 06,30/13,30 Via Guido Rossa

27/02/2019 13,00/20,00 Via Guido Rossa

28/02/2019 06.30/13.30 Corso Europa

28/02/2019 19.00/02.00 Galleria Colombo

28/02/2019 06,30/13,30 Via Guido Rossa

28/02/2019 13,00/20,00 Via Guido Rossa

01/03/2019 06.30/13.30 Corso Europa

01/03/2019 19.00/02.00 Corso Gastaldi / Via Tolemaide

02/03/2019 06.30/13.30 Asse Corso Saffi /Quadrio/ Gramsci

03/03/2019 19.00/02.00 Lungobisagno Istria/ Dalmazia.

“Il presente elenco – hanno riferito dal Comando della Polizia Locale di Genova – non è da ritenersi esaustivo perché sono possibili ulteriori postazioni mobili, che verranno debitamente segnalate con cartelli in loco e con indicazioni sui pannelli luminosi presenti in città”.