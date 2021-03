Possibile interruzione idrica a Quarto per lavori di manutenzione mercoledì 10 marzo

Per lavori di manutenzione alla rete di distribuzione, mercoledì 10 Marzo 2021, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, si potranno verificare disservizi alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova interessate dalla manovra: via Angelo Carrara, via Francesco Ardini, via Sorelle Avegno, Viale Teano, via 5 Maggio (dal civico 8 al civico 16), Largo Gerolamo Gaslini e via Giorgio Chiesa (civico 5).

Si precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori, che continueranno il normale servizio.

Al momento della riapertura potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente. A comunicarlo è Iren Acqua.