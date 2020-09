Positivo al Covid-19, Berlusconi interverrà telefonicamente al convegno genovese di FI

Genova, 2 settembre. Domani al convegno di Forza Italia a Genova è in programma l’intervento telefonico del presidente Silvio Berlusconi, 83 anni, risultato positivo al coronavirus (asintomatico) e in isolamento nella sua casa ad Arcore.

Positivi e sostanzialmente asintomatici anche i figli Luigi e Barbara.

Lo ha riferito stasera il coordinatore regionale di Forza Italia e sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco.

“Da Genova e dalla Liguria – ha aggiunto Bagnasco – faremo sentire tutto il nostro sostegno e tutto il nostro affetto al presidente Silvio Berlusconi, che dal suo isolamento forzato a causa del Covid-19, interverrà telefonicamente nel pomeriggio al convegno che abbiamo promosso insieme ad Azzurro Donna.

Il supporto che il presidente Berlusconi ci fornirà anche in questa forma particolare rappresenterà per noi e per i nostri candidati alle regionali un supporto di fondamentale importanza per questa campagna elettorale.

A nome di tutti i dirigenti e militanti liguri di Forza Italia lo ringrazio in attesa del collegamento di domani”.