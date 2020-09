Musica & Cena / A Punta Tre Pini venerdì ci sono gli Alfa

Entra nel vivo la stagione musicalgastronomica di Punta Tre Pini

Nella splendida cornice del “Restaurant Pizzeria and lounge” a Genova Quarto si esibiranno venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 20.00, gli Alfa.

Dietro questo nome si celano due grandi musicisti genovesi, e cioè Alberto Marafioti e Fabio Milanese.

Certo, spesso coniugare musica e cibo può essere un’impresa non facile, ma Patrizia Armento, anima di Punta Tre Pini, ha deciso di percorre in modo molto deciso questo percorso anche con altri futuri eventi in cartellone.

Indubbiamente interessante la proposta gastronomica che accompagnerà le note. Si tratta di due menù, uno di mare ed uno di terra, a disposizione della clientela al costo di 35 euro cocktail incluso. Ma si potrà anche cenare a la carta, con l’abituale angolo pizzeria gourmet.

Ma torniamo alla musica. Alberto Marafioti e Fabio Milanese sono due musicisti molto conosciuti nell’ambiente musicale genovese. Hanno, infatti, militato in tante formazioni musicali, realizzando tanti progetti discografici insieme ad altri musicisti di Genova.

Alberto Marafioti (tastierista, pianista e cantante), ha iniziato la sua carriera negli anni ’80 come tastierista nei tour di Sandro Giacobbe. E’ stato fondatore dello storico gruppo Prog la “Nemesi”, collaborando a lungo con il gruppo dialettale genovese de “I Trilli”, ma anche con i NewTrolls di Vittorio de Scalzi, con Marco Armani e con i Lattemiele. Inoltre è conosciuto per aver fondato, insieme a Massimo Gori, gli F40, un duo reso noto per le numerose apparizioni televisive in diretta su Rai 1 e Mediaset, dove gli F40 curavano la parte musicale e le sigle originali. Dopo aver pubblicato il primo album musicale di canzoni per bambini con Maria Teresa Ruta grazie al sodalizio con gli F40, ha pubblica il secondo album che è diventato l’inno del bellissimo Acquario di Genova. In teatro, nella sua ormai lunga carriera con artisti del calibro di Walter Chiari, il Trio “Lopez, Marchesini, Solenghi” e con CorradoTedeschi.

Fabio Milanese, cantante, chitarrista, autore e compositore è conosciuto come frontman del gruppo dialettale genovese I Trilli. Fabio ha alle spalle una lunga esperienza da musicista fatta di esibizioni in tutto il mondo (Maldive, Arabia, Francia e Svizzera). Durante la sua carriera ha seguito diversi progetti musicali nel Folk e nel Pop-Rock, ed è stato anche spesso impegnato come conduttore di molte trasmissioni televisive sulle principali emittenti televisive locali della Liguria.

Insomma, a Punta Tre Pini venerdi sera ci sarà da divertirsi, sommando l’ottima musica degli Alpa con i piatti preparati dallo staff di Patrizia Armento, in uno splendido scenario sul mare di Quarto.

Franco Ricciardi