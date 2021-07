Portofino Vetta, da lunedì 12 luglio si raggiunge con il bus Amt

La società di trasporto pubblico Amt ha fatto un accordo con l’Ente Parco di Portofino e le Amministrazioni comunali di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure, per fornire un servizio bus da Ruta di Camogli a Portofino Vetta.

Lunedì 12 luglio quattro coppie di corse consentiranno l’arrivo e il ritorno da Portofino Vetta da dove, attraverso numerosi sentieri, si attraversa l’area regionale protetta del Monte di Portofino.

Il trasporto pubblico Amt è sempre più a servizio del territorio. Aumentano la frequenza delle corse e la possibilità di raggiungere punti panoramici da dove si può apprezzare la bellezza naturale della costa ligure.

Orario da Ruta di Camogli a Portofino Vetta

Le corse della linea 974 partiranno da Ruta di Camogli nei giorni feriali alle ore 8:25, 12:30, 15:30 e 18:55. Per il ritorno sono previste alle ore 8:32, 12:37, 15:37 e 19:02, quest’ultima corsa proseguirà per Santa Margherita Ligure.

Nei giorni festivi le corse partiranno da Ruta di Camogli alle ore 8:25, 12:30, 15:35 e 18:55. Per il ritorno sono previste alle ore 8:32, 12:37, 15:42 e 19:02. Le ultime due corse proseguiranno per Santa Margherita Ligure senza cambio autobus a Ruta. Il servizio sarà in vigore durante il periodo estivo, fino al 12 settembre, in via sperimentale.

La fermata della Ruta è raggiungibile dalle linee: 73 S. Margherita Ligure – Ruta – Camogli – Recco, 74 Ruta – S. Rocco, 75 Rapallo FS – Recco – Genova e 80 Rapallo FS – S. Martino – Ruta. Gli orari sono scaricabili dal sito www.amt.genova.it dalla sezione Linee bus provinciali, quindi Tigullio occidentale/Camogli.

Il biglietto consentito è quello di tariffa A, acquistabile presso la rivendita di Ruta o nelle città limitrofe oppure tramite la APP di Amt scaricabile sul proprio smartphone. La vendita a bordo è tutt’ora inibita per l’emergenza sanitaria.

Possono usufruire del servizio i titolari di abbonamenti mensili e annuali oltre ai possessori di biglietti giornalieri e settimanali della rete provinciale. Chi usufruisce del trasporto pubblico per arrivare a Ruta, può utilizzare la linea 974 senza costi aggiuntivi se non si superano i 75 minuti dalla partenza. Con la tariffa A è possibile partire da Genova Nervi, Pieve, Bogliasco, Sori, Uscio, Tribogna, Avegno, Recco, Camogli, Santa Margherita, Portofino, Rapallo, Zoagli e Chiavari.

Oggi 9 luglio alla presenza dei sindaci di Camogli, Portofino e Santa Margherita ligure la direzione della società Amt ha presentato questo nuovo progetto per il servizio pubblico. L’incontro e la conferenza si sono svolti a Portofino Vetta raggiunta con il nuovo bus.

«Il trasporto pubblico deve cercare di seguire le sollecitazioni del territorio, aiutare una mobilità intelligente che favorisca anche un minor uso dei mezzi privati ̶ dichiara Marco Beltrami, Presidente di Amt ̶ La sollecitazione dell’architetto Balsi, Consigliere di Amministrazione di Amt, a introdurre questo servizio va proprio in questa direzione.

Recupera un’esperienza del passato e la ripropone per questa estate un po’ particolare. AMT ha nella sua strategia, ovviamente nell’ambito delle risorse disponibili, di dialogare con le amministrazioni per riuscire a offrire servizi di sempre maggior qualità. Maggior qualità che cerchiamo di dare anche con un incremento dei contenuti informativi e di servizio tramite la APP e lo svecchiamento dell’immagine aziendale».

«Ringrazio AMT, in particolare il consigliere Alberto Balsi, per la riattivazione del servizio navetta che collega Ruta con Portofino Vetta ̶ sottolinea Francesco Olivari, sindaco di Camogli ̶ Dopo alcuni anni di inattività, l’istituzione di quattro corse giornaliere permetterà all’utenza di raggiungere una delle porte del parco e costituirà un ulteriore servizio per cittadini e ospiti che desiderino effettuare escursioni».

«Questo è un bellissimo servizio, bisogna andare avanti con la strategia tra Comuni con partner attenti come AMT per puntare sul rilancio del nostro comprensorio – dichiara Matteo Viacava, sindaco di Portofino. ̶ Bisogna migliorare al massimo la mobilità tra le città del Parco per usufruire della bellezza del nostro territorio in maniera facile e green. Lo promuoveremo al massimo. Adesso aspettiamo che la svolta green arrivi anche sulla linea 82».

«Portofino Vetta è una delle porte dei sentieri del Parco di Portofino ̶ sottolinea Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure ̶ Ripristinare un collegamento con mezzi pubblici significa restituire un servizio importante anche per la modalità di fruizione del parco stesso. Per questo motivo ringrazio AMT, in particolare il presidente Beltrami e il consigliere del cda Balsi».

Claudio Garbarino, consigliere delegato di Città Metropolitana, partecipando all’evento dichiara: «ringrazio AMT per la proficua e costante collaborazione con le amministrazioni locali. La tutela e la valorizzazione del territorio, la possibilità di favorire facili spostamenti con il trasporto pubblico sono da sempre delle priorità per me e sono assolutamente soddisfatto di iniziative come quella che presentiamo oggi». ABov