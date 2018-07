Porto Venere, sorpresa tra le barche: c’è Capitan Leotta in azione | Foto

Dopo l’apparizione al Costa Zena Festival in via XX Settembre, la conduttrice televisiva Diletta Leotta, ha fatto una gita in mare a Porto Venere alla guida di un’imbarcazione.

Il tutto naturalmente è stato postato sul suo profilo Instagram. E’ stata così colta l’occasione per pubblicizzare una nota marca d’imbarcazioni con il claim “Capitan Leotta in azione”.

La giornalista ha così scelto il Mare ligure per trascorrere le sue vacanze prima di tornare nuovamente al lavoro.

Per l’occasione pubblichiamo anche alcuni scatti fatti durante la festa di Costa Crociere a Genova dove è apparsa in splendida forma. (le foto, tranne quella di Instagramm, sono di LN – Liguria Notizie e riprendono la conduttrice televisiva, durante l’intervento a Genova per il Costa Zena Festival).