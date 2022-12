Popolo genovese della notte ancora una volta in lutto. E’ mancato improvvisamente Antonio Mignone, aveva 53 anni.

Classe 1969, con una grande passione per la musica, aveva lavorato a lungo nei locali genovesi in vari ruoli, ultimo dei quali come dj, ma non solo.

La notizia si è immediatamente diffusa sui social dopo l’appello dell’ex fidanzata che ne dava la triste notizia.

In tantissimi si sono stretti intorno a “Tony” con tanta tristezza nel cuore. Fai buon viaggio.