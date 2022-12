Pontedera-Entella 2-1, Volpe: sconfitta mia responsabilità

Al termine della gara con il Pontedera mister Volpe commenta la partita dei suoi persa dall’Entella.

“Non è solo l’approccio, oggi non ha funzionato niente, abbiamo fatto male, perso tutti i duelli, tutte le seconde palle, fatto troppo poco per pensare di portare a casa dei punti. Mi prendo le colpe come è giusto che sia, quando si vince è merito dei giocatori, quando si perde è colpa dell’allenatore, oggi l’Entella perso ed è colpa mia”.

“Il Pontedera ha vinto perché se l’è meritato, sono arrivati prima su tutti i palloni, avevano più determinazione e più fame. Questo ci deve insegnare cos’è la Serie C, se non sei al massimo della condizione fisica e mentale, se non hai sempre le motivazioni a mille, fai fatica contro tutti”.

“Ora dobbiamo analizzare cosa non ha funzionato, ovviamente non facciamo drammi, perdere non fa mai piacere, oggi abbiamo perso nel modo sbagliato”.