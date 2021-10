Pontedecimo, a fuoco nella notte casa indipendente

Le fiamme hanno distrutto un capanno degli attrezzi. Anziani messi in salvo

Paura questa notte, intorno alle due a Pontedecimo in via Rosetta per un incendio che ha danneggiato in modo grave una casa indipendente.

L’allarme ai vigili del fuoco è stato lanciato dai due anziani, abitanti della casa.

Sul posto, sono intervenuti con diverse squadre i vigili del fuoco che parlano di un “Lungo e complicato intervento” con i pompieri che si sono trovati ad affrontare un incendio di un’abitazione di difficile accesso.

Le fiamme, sarebbero partite dal vicino capanno degli attrezzi e stavano incominciando ad attaccare il tetto dell’abitazione.

Il pronto intervento ha permesso di fermare le fiamme e limitare i danni alla casa mentre il capanno è andato completamente distrutto.

Gli anziani proprietari sono stati messi in salvo. Sul posto hanno operato diverse squadre anche perché l’accesso alla casa permetteva il passaggio di soli mezzi piccoli con conseguente ridotta capacità estinguente.

Da una prima verifica il fuoco sarebbe partito per cause ancora non chiare da una baracca adibita a legnaia posta al fianco dell’abitazione.

Sul posto oltre numerose squadre dei pompieri anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale