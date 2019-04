Ponte Valpolcevera, Bucci: Il progetto non sarà modificato

Il commissario per la ricostruzione e sindaco Marco Bucci rispondendo ad una richiesta della capogruppo del Pd Cristina Lodi in merito alla ricostruzione del ponte sulla Valpolcevera che faceva riferimento a indiscrezioni di stampa secondo cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel suo parere sul progetto del ponte, avrebbe suggerito l’ipotesi di ridurre i piloni del viadotto rispetto al disegno di Renzo Piano per diminuire l’interferenza con l’ambiente sottostante, ha risposto: “Il progetto è valido, non è stato modificato e non sarà modificato”.

“Non ho ancora letto il parere – ha proseguito Bucci – abbiamo ricevuto alcuni suggerimenti ma ricordo che il commissario ha facoltà di procedere senza tenerne conto”.