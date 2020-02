Ponte, realizzate le 18 pile. Oggi e domani trasporto dei conci

E’ previsto per oggi, martedì 18 febbraio, con il completamento della pila 12, la realizzazione delle 18 pile del nuovo Ponte di Genova.

Intorno alle 13, nel cantiere di levante, si terrà un sopralluogo da parte dei responsabili del consorzio con l’Amministratore delegato di Salini Impregilo, Pietro Salini.

Saranno presenti anche i due commissari per il Ponte, il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci.

Proseguono, nel mentre, i trasporti eccezionali notturni, per il trasporto in cantiere delle parti del nuovo ponte sul Polcevera.

Così, dopo quello di ieri sera che ha visto un concio della pila attraversare corso Perrone, via Perini, ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak, ne seguiranno, a partire dalle 22, uno questa sera ed un altro domani sera, tutti in partenza dalla “Banchina Ansaldo” con destinazione cantiere di Ponente per un totale di 6 conci di pila.

I conci, caricati su appositi carrelli stradali, si muoveranno partendo dalla banchina AEN seguendo l’asse: via della Superba – via Tea Benedetti – via Renata Bianchi – via Perini – ingresso in cantiere.

I convogli saranno scortati da pattuglie della Polizia Locale e vetture di supporto tecnico.

La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli da personale della polizia locale.