Aurora e Trasparent II vincono all’ Invernale West Liguria

A SANREMO AURORA VINCE IL CAMPIONATO VELICO WEST LIGURIA

IMPERIA. 18 FEBBR. Vincendo sia la classifica in ORC, sia quella in IRC “Ange Trasparent II” lo Swan 45 di Valter Pizzoli ha vinto una appassionante edizione del Festival della Vela l’ ultima tappa del Campionato Invernale West Liguria, organizzato dallo YC Sanremo.

Conclusione in grande stile per la trentaseiesima edizione del campionato invernale: dopo le precedenti tre tappe (Trophée Grimaldi, Autunno in Regata, Inverno in Regata) nell’ ultimo fine settimana sono state le due giornate del “Festival della Vela”, evento che ha fatto calare il sipario sulla spettacolare edizione del campionato, che ha visto la presenza di personaggi di altissimo livello come Flavio Grassi, Fabio Ascoli, Lorenzo Bodini e gli Zaoli.

A vincere il prestigioso Trofeo West Liguria sono state “Aurora” (in ORC), “Ange Trasparent II” (in IRC) e “Giuba” (in Racing).

Nell’ ultima tappa Ange Trasparent II in ORC ha preceduto “Tengher” di Alberto Magnani e “Sarchiapone Fuoriserie” di Gianluigi Dubbini, mentre in IRC Valter Pizzoli ha avuto la meglio su Gianluigi Dubbini e su Federico Stoppani (“Il Pingone di Mare).

Nella altre classifiche vittoria per “Giuba” (Giovanni Gerosa, Cnam Alassio, in Racing) e per “Miss K” ( Piermarco Babando, YC Sanremo).

Queste le classifiche. Ultima tappa. ORC: 1) Ange Trasparent II (Valter Pizzoli, YC Monaco), 2; 2) “Tengher” (Alberto Magnani, YC Italiano), 5; 3) “Sarchiapone Fuoriserie” (Gianluigi Dubbini, YC Sanremo),7; 4) “Il Pingone di Mare” (Federico Stoppani, YC Sanremo), 8; 5)”Aurora” (Bonomo, YC Sanremo), 9.

ORC A: 1) Ange Trasparent, 2; 2) Tengher, 4; 3) Aurora, 6.

ORC B: 1) Il Pingone di Mare, 3; 2) Sarchiapone Fuoriserie, 3; 3) “Mis Kappa IV” (Marco Babando, YC Sanremo).

IRC: 1) Ange Trasparent II (Valter Pizzoli, YC Monaco), 2; 2) “Sarchiapone Fuoriserie” (Gianluigi Dubbini, YC Sanremo),5; 3) “Il Pingone di Mare” (Federico Stoppani, YC Sanremo),8; 4) “Aurora” (Bonomo, YC Sanremo), 8; 5) “Free Spirit” (Paolo Rossi, YC Sanremo), 8.

Racing Club: 1) “Giuba” (Giovanni Gerosa, Cnam Alassio), 3; 2) “Obi-Wan” (Elisa Minio, YC Sanremo), 3; 3) “X-Elor” (Alessio Marziano, YC Porto Maurizio), 7; 4) “Liberamente” (Mario Beraldi, YC Imperia), 9; 5) “Spaghetti Western” (Maurizio Gallo, CV Magister Marine), 11.

Libera: 1) Miss K (Piermarco Babando,YC Sanremo); 2) “Bonnie” (Francesca Ferrando, YC Sanremo); 3) “Bon Gars” (Jacqueline De Giovanni, YC Monaco); 4) “Draglie 15” (Lorenzo Novaro, CN Andora); 5) “Alcyon” (Alain Mazzoleni, YCM).

Questa la Classifica finale del 36° West Liguria.

Overall Orc: 1) Aurora; 2) Ange Trasparent II; 3) Sarchiapone Fuoriserie. Orc A: 1) Ange Trasparent II; 2) Aurora; 3) Tengher.

ORC B: 1)Il Pingone di Mare III; 2) Sarchiapone Fuoriserie; 3) Miss Kappa IV.

IRC: 1) Ange Trasparent II; 2) Sarchiapone Fuoriserie; 3)Il Pingone di Mare III.

Racing Club: 1) Giuba; 2) Liberamente; 3) X-Elor.

PAOLO ALMANZI