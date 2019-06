Ponte Morandi, lunedì pomeriggio parte la demolizione delle case di via Porro

Lunedì, alle 6, come da tabella di marcia, riaprirà al traffico corso Perrone.

Mentre proseguono i lavori per la demolizione e ci si prepara al taglio e al calo a terra della parti di impalcato della pila numero sette, l’attesa sale per lunedì pomeriggio quando inizierà l’abbattimento degli edifici di via Porro, sul lato di levante.

Secondo quanto riporta il sito della struttura commissariale, il primo civico a essere demolito sarà il 10.

Per questo dalle 8 finoa cessata emergenza, via Fillak verrà chiusa. L’area interessata verrà completamente recintata mentre per contenere le polveri che si disperdernno nell’aria verranno utilizzati appositi nebulizzatori.

Mentre la demolizione della palazzina avverrà attraverso l’azione di speciali escavatori dotati di pinze idrauliche.

La demolizione delle palazzine di via Porro è necessaria all’abbattimento, con l’esplosivo, delle pile 10 e 11.