Ponte Morandi, il 25 settembre il primo incidente probatorio

E’ stato fissato per martedì 25 di settembre l’incidente probatorio per il crollo del ponte Morandi. Il giudice per le indagini preliminari Nadia Nutini ha mandato l’avviso ai 20 indagati e alle 145 parti civili.

Questo primo incidente probatorio servirà solo per consentire le operazioni di rimozione e catalogazione dei detriti e per l’abbattimento dei monconi del viadotto.

In un secondo tempo verrà fissato un altro incidente probatorio per stabilire le cause del crollo. Il gip ha nominato tre periti per l’incidente probatorio.

Si tratta del professor Gianpaolo Rosati del Politecnico di Milano, il professor Massimo Losa dell’università di Pisa e il professore Bernhard Elsener, dell’ateneo di Zurigo.

I tre docenti sono esperti di tecniche delle costruzioni e durata dei materiali.