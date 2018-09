Questa mattina il ponte Don Acciai al Lagaccio doveva essere chiuso per le verifiche del caso, ma non lo è.

La polizia municipale sta gestendo il traffico a senso unico alternato consentendo ai veicoli di transitare.

La decisione che è in contrasto con l’ordinanza comunale che stabiliva la chiusura del ponte entro questa mattina è stata presa in quanto la strada alternativa che doveva girare intorno al campo e passare in via Bianco non sarebbe ancora in sicurezza.