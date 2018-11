Polizia, per il 70° del Reparto Mobile una mostra memorabilia alla Bixio

Questa mattina sarà presente il Capo della Polizia di Stato Gabrielli. Dalle 10.30 di oggi, presso la Caserma Nino Bixio sede del VI Reparto Mobile della Polizia di Stato in via Sardorella a Bolzaneto, sono in programma le celebrazioni del 70° anniversario del Reparto Mobile che fu istituito nel 1948 dopo la proclamazione dello stato Repubblicano.

Nell’occasione, alla presenza del Capo della Polizia Franco Gabrielli e delle massime autorità cittadine, è prevista la commemorazione solenne dei Caduti della Polizia di Stato. Le autorità saranno quindi salutate e accolte dal dirigente del reparto nell’aula magna della caserma.

E’ inoltre prevista una mostra di mezzi provenienti dal Museo Storico della Polizia di Stato tra cui la Jeep “Willys” in dotazione nell’immediato dopoguerra, la Jeep Alfa Romeo Ar 51 soprannominata “matta” per le evoluzioni di cui era capace, la celebre Fiat 1500 utilizzata per il pattugliamento negli anni Sessanta, l’autoblindo Staghound e il mezzo da ordine pubblico degli anni Settanta OM50, il mezzo anfibio VTC utilizzato in occasione delle alluvioni nel basso Piemonte e, infine, la Lamborghini della Polizia di Stato attualmente in servizio.

In esposizione anche materiale fotografico, immagini di archivio e memorabilia, che ripercorrerà i 70 anni di storia del Reparto Mobile di Genova che s’intrecciano, inevitabilmente, con la storia della Città di Genova.

La mostra sarà aperta al pubblico e alla cittadinanza a partire dal pomeriggio di oggi con orario 14-17, domani con orario 10-17 e domenica 2 con orario 10-13.

Si tratta della prima volta che la caserma “Nino Bixio”, nella sua lunga storia, apre i battenti al pubblico “nell’ottica di un rinnovato rapporto con la cittadinanza consolidatosi nell’ultimo decennio”.