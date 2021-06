Politicamente corretto: incontro di FdI con Pecchioli in Regione Liguria

“Se c’è una cosa più preoccupante della censura è l’autocensura – ha affermato il commissario regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso – eppure è quello che oggi sta succedendo. Il libro presentato contribuisce ad una sorta di resistenza a quello che è un pericoloso e sottile morbo quale è il pensiero unico”.

“Quello del politicamente corretto è un tema che mi appassiona molto – ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria Stefano Balleari – mi sembra che quanto stiamo vedendo in Europa e oltre oceano sfiori il ridicolo, se non fosse seriamente preoccupante. Vedere capolavori dell’animazione Disney come Dumbo o gli Aristogatti come discriminatori e razzisti è un incomprensibile, eppure nel 2021 accade anche questo”.

Oggi a Genova (ore 17.30) ci sarà un incontro, moderato da Giuseppe Murolo, con l’autore di questo godibile manuale di sopravvivenza: “Roberto Pecchioli – hanno aggiunto da FdI – ci guiderà con sagace maestria alla scoperta della nuova ‘Neolingua Italica’.

La sua lettura è una continua scoperta di nuovi significati, un ‘contro-dizionario’ per spiriti ribelli al politicamente corretto: una progressione di vocaboli in cui emerge il fine manipolatorio del Padrone del Vapore”.

“Il libro – ha spiegato Murolo – è un inno alla Libertà di pensiero contro i fanatici progressisti per i quali qualunque modo di schiacciare il nemico sia lecito.

Anche usando ogni forma di coercizione, la loro furia mondialista non conosce limiti ed è portata avanti nel campo della comunicazione con chirurgia scientifica.

Questo libro è per chi si opponga alla loro utopia di una massa senza identità e quindi remissiva ad ogni ordine”.

L’incontro si svolgerà in un contesto di soli 30 posti, già interamente esauriti, presso la sala A di Regione Liguria, via Fieschi 15 in piena attuazione delle normative anti-Covid.